Zelenskij søker saudisk mekling før samtaler med USA

I et forsøk på å styrke Ukrainas hånd før de avgjørende forhandlingene med USA, reiser Zelenskij til Saudi-Arabia for å møte kronprins Mohammed bin Salman på mandag. Besøket kommer bare noen dager før kritiske diskusjoner mellom ukrainske og amerikanske tjenestemenn med sikte på å finne en vei til fred, nå som krigen med Russland når et avgjørende punkt.

Med økende spenninger og et USA som skifter holdning, står Zelenskij overfor et økende press for å navigere i vanskelige forhandlinger. Samtalene forventes å fokusere på en foreslått mineralavtale og hvordan krigen kan avsluttes, og begge sider er ute etter innrømmelser for å sikre en langsiktig løsning.

I mellomtiden søker Zelenskij aktivt støtte fra både Saudi-Arabia, som tidligere har fungert som megler, og europeiske allierte, ettersom Ukrainas posisjon på slagmarken forverres. Foreløpig gjenstår det å se om disse diplomatiske anstrengelsene vil gi noen konkrete resultater.

