Zendaya spiller Lola i Space Jam 2

Etter kontroversen rundt avseksualiseringen av Looney Toons-figuren Lola Bunny har det nå blitt bekreftet hvem som skal spille den omstridte kaninen. Ifølge Entertainment Weekly er det Spider-Man-stjernen Zendaya som har stemmen til Snurres kvinnelige motsvar, som vi kunne se i den nye traileren til Space Jam 2: A New Legacy.

Regissøren Malcolm D. Lee har tidligere forklart at det sexy Lola-designet ikke går overens med dagens politisk korrekte klima, og at han ønsker å introdusere en sterkere versjon av karakteren til en ny generasjon:

"Lola was not politically correct. This is a kids' movie, why is she in a crop top? It just felt unnecessary, but at the same time there's a long history of that in cartoons."

"We reworked a lot of things, not only her look, like making sure she had an appropriate length on her shorts and was feminine without being objectified, but gave her a real voice. For us, it was, let's ground her athletic prowess, her leadership skills, and make her as full a character as the others."

Zendaya er også aktuell med Dune og Spider-Man: No Way Home.