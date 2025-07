ZeniMax-ansatte avslører "umenneskelige" oppsigelser hos Microsoft

HQ

Etter masseoppsigelsene hos Microsoft har ZeniMax-ansatte snakket ut om opplevelsen av å jobbe i selskapet som ble rammet av at rundt 9 000 mennesker mistet jobben. ZeniMax var et av Xbox-studioene som ble hardest rammet av oppsigelsene, og et spill under utvikling ble også kansellert i studioet.

I en samtale med Game Developer ga mange ZeniMax-ansatte uttrykk for sin mening. "[Det var] en av de verste dagene på en jobb jeg noen gang har hatt i hele mitt liv", sa nåværende ZeniMax-ansatt Page Branson. "Det var så trist å se folk så fortvilet og forvirret og ikke vite om de ville ha en jobb innen dagen var omme - eller om permitteringene var gjennomført innen dagen var omme."

"Det er ikke greit. Det var ikke normalt. Jeg bryr meg ikke om hvor mange ganger de gjør det for å få det til å virke normalt - det er det ikke. Måten de gjør det på er umenneskelig," sier ZeniMax senior QA-tester Autumn Mitchell.

Tapene hos ZeniMax inkluderte tilsynelatende folk som var svært viktige for fortsettelsen og utviklingen av nøkkeltitlene, nemlig The Elder Scrolls Online. Branson sa at de som er igjen, prøver å samle opp bitene så godt de kan, men det er tydelig at moralen er på et historisk lavmål. Det ser ut til å være en klar avstand mellom ledelsen hos Xbox og de som jobber med spillene, ifølge disse uttalelsene.