ZeniMax Media fornyer rettighetene til Quake, Wolfenstein og Dishonored, med mer

Quake Champions feirer 25-årsjubileum med klassisk bane

den 5 juli 2021 klokken 18:50 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

2021 er virkelig et stort år for spilljubileer. I år feirer Sonic sitt 30-årsjubileum, Halo fyller 20 år, Donkey Kong fyller 40 år og The Legend of Zelda-serien blåser ut...