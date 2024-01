Zens' nye nattbord er perfekt for MagSafe-brukere

HQ

Zens' nye Night Stand er den siste i selskapets lange rekke av høykvalitets tilbehør til forbrukerelektronikk. Night Stand er et magnetisk ladestativ som kan vendes slik at du kan se telefonen uten å måtte holde i den, og er designet for brukere som er klare til å legge seg, men som ønsker litt mer skjermtid.

Dette passer spesielt godt for de som liker Apples MagSafe-funksjon, som gjør at du bare kan se den viktigste informasjonen du ønsker å se fra enheten din. Utseendemessig har Night Stand et elegant, svart utseende og en kunstig tyngde.

Hvis du vil høre mer om denne enkle, men effektive enheten, kan du se hva vi synes om den i Quick Look-videoen nedenfor: