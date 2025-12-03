ZiMAD: Magic Jigsaw Puzzles er ikke bare et puslespill, "det er en plattform for å lindre stress og skape kontakt"

Noen ganger har vi en tendens til å begrense videospillbransjen til de mer klassiske og tradisjonelt kjente grenene PC- og konsollspill, men sannheten er at det finnes et stort univers utenfor disse grensene der mer enn 90 % av bransjens virksomhet faktisk finner sted, og mobilspill står for nesten all denne suksessen.

Det lanseres så mange mobiltitler hver dag at det i realiteten bare er megahits som Candy Crush, Clash Royale, Pokémon Go eller Magic Jigsaw Puzzles som kommer i tankene, veteraner med mange års akkumulert suksess og millioner av daglige brukere. Nettopp nå begynner 15-årsjubileet til Magic Jigsaw Puzzles, ZiMADs globale suksess, å bli forberedt, og om det og andre spørsmål i mobilspillbransjen snakket vi nylig med studioets forretningsdirektør og utgiver, Elizaveta Savenkova, i et intervju som du kan se og følge med lokaliserte undertekster nedenfor.

HQ

Mens vi også snakker om deres nylige 2024-utgivelser som Spades og Domino Rivals, er det dette teamet har gjort seg bemerket i et så konkurransedyktig segment Magic Jigsaw Puzzles, en "gammel, men gull" -opplevelse, som Elizaveta beskriver det, og som i 2026 feirer en imponerende milepæl. "Neste år feirer vi 15 år, 15 år med Magic." Hun legger til at spillet har bygget et globalt fellesskap der det ikke er noen språkbarrierer eller grenser som kan komme i veien for å komme i kontakt med folk.

"Etter min mening er det ikke bare en puslespill-app. Det er ikke bare et puslespill. Det er en plattform for å lindre stress og komme i kontakt med samfunnet."

Vi snakket også om reisen gjennom disse 15 årene, ikke bare knyttet til forretningsutvikling sammen med merkevarer som National Geographic, Pixar, Cartoon Network eller Marvel, men også ideelle organisasjoner, NGO-er og veldedighetsprosjekter, som World Hunger Day-kampanjen. "Etter min mening viser disse kampanjene virkelig hvordan spill kan være en kraft for det gode: De utdanner, inspirerer og knytter spillere sammen med den virkelige verden.

"Jeg synes virkelig at vi bør utvide og ikke bare holde oss i det uformelle området, men virkelig ta med betydningen av å bry seg om å gjøre godt. Det er en av de store verdiene våre."

I tillegg til Magic Jigsaw Puzzles snakket vi også med Elizaveta Savenkova om nye titler som kan komme neste år, deres regionale utgivelsesstrategi og viktigheten av å bygge et sterkt fellesskap rundt spillet som vil gi kontinuitet til prosjektet.