Zinedine Zidane er klar til å ta over etter Deschamps når VM er over

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Spania sjokkerte Frankrike i VM med en suveren 2-0-seier, og dermed tok Didier Deschamps' æra ved roret for Les Bleus slutt. Det endte på en trist måte, men Deschamps forlater laget med en stor arv: siden han ble hovedtrener i 2012, vant Frankrike sin andre VM-tittel i 2018, nådde finalen i 2022 og nådde tre VM-semifinaler. Faktisk ble han treneren med flest VM-kamper: 26 i 2014, 2018, 2022 og 2026.

Frankrike og Deschamps vant ikke noe EM, da de tapte finalen i 2016 mot Portugal, men de vant den første utgaven av Nations League i 2021. Med erfaring også fra Marseille, Juventus og Monaco har Deschamps besluttet å ta en pause, og Zinedine Zidane er klar til å ta over.

Ifølge Fabrizio Romano vil det franske fotballforbundet sende de formelle dokumentene til Zidane etter at VM er over denne helgen, og opplyser at Zidane ikke har vurdert noen andre jobber de siste åtte månedene etter at han ble lovet stillingen da Deschamps kunngjorde at han ville trekke seg etter VM i 2026.

Zidane, verdensmester i 1998, har kun treningserfaring fra to perioder i Real Madrid, mellom 2016 og 2018 og mellom 2019 og 2021, hvor han vant flere titler, blant annet tre Champions League-titler på rad.