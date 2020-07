Zion Williamson pryder NBA 2K21-coveret til neste generasjon

Du ser på Annonser

I går kunne vi fortelle at Damian Lillard pryder NBA 2K21-coveret for den nåværende konsollgenerasjonen, og i dag har de annonsert hvem som kommer til å fronte PlayStation 5 og Xbox Series X. Det viser seg at det er New Orleans Pelicans-stjernen Zion Williamson som får den æren, tross at han på grunn av skade var borte en stor del av den seneste sesongen.

Den som så PlayStation 5-presentasjonen husker kanskje at Williamson også var hovedpersonen i den aller første traileren til NBA 2K21. Ytterligere en stjerne skal fronte NBA 2K21, og vi tipper det er snakk om spesialutgavene. Vi krysser fingrene for at Kobe Bryant får den æren.