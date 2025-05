Zoe Kravitz og Austin Butler har hovedrollene i Caught Stealing

Den første traileren for regissør Darren Aronofskys (The Whale) neste film har nettopp kommet. Dramafilmen, som er kjent som Caught Stealing, har en stjernespekket rollebesetning og handler om en mann som løper for livet etter å ha blitt innblandet i kaos da hans punkrockervenn dukker opp på dørstokken hans.

I denne filmen spiller Austin Butler hovedrollen sammen med Zoe Kravitz, Matt Smith spiller punkrockeren, og resten av rollebesetningen består av blant andre Regina King, Liev Schrieber og Vincent D'Onofrio.

Caught Stealing Filmen har premiere på kino så snart som 29. august, og nå som det nærmer seg, kan du se den actionfylte og vanvittige traileren nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"Hank Thompson (Austin Butler) var et baseballfenomen på high school som ikke kan spille lenger, men alt annet går bra. Han har en flott jente (Zoë Kravitz), er bartender på et utested i New York, og favorittlaget hans ligger underdog i kampen om vimpelen.

"Når punkrock-naboen Russ (Matt Smith) ber ham om å ta seg av katten hans i noen dager, befinner Hank seg plutselig midt i en broket gjeng med truende gangstere. De vil alle ha en bit av ham, problemet er bare at han ikke aner hvorfor. Mens Hank forsøker å unnslippe deres stadig strammere grep, må han bruke alle sine krefter på å holde seg i live lenge nok til å finne ut av det ..."