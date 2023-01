Zoe Saldana er den første personen i filmhistorien som spiller i fire filmer som har tjent inn over 2 milliarder dollar

HQ

Det kan ikke benektes at Avatar: The Way of Water har vært en fantastisk suksess, og nå som den har tjent inn over 2 milliarder dollar, er en ny milepæl nådd. Zoe Saldana blir offisielt den første skuespilleren som spiller i fire filmer som alle har tjent inn over 2 milliarder dollar.

Zoe er selvfølgelig stolt av hvordan filmprosjektene hennes har prestert, men i et intervju med Women's Wear Daily sier hun at hun de siste ti årene har følt seg litt fast i det samme mønsteret på grunn av franchisefilmer.

"Jeg er veldig takknemlig for mulighetene de ga, fra å samarbeide med fantastiske regissører og få møte rollebesetningsmedlemmer som jeg anser som venner og få spille en rolle som fans, spesielt barn, elsker. Men det betydde også at jeg følte meg kunstnerisk fast i håndverket mitt av å ikke kunne utvide eller vokse eller utfordre meg selv ved å spille forskjellige slags sjangre og forskjellige roller.

De tidligere filmene hun har dukket opp i som har oppnådd lignende suksess er Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019) og Avengers: Infinity War (2018). I tillegg til hennes rolle som Neytiri i begge Avatar-filmene, har vi også hatt glede av hennes fantastiske opptreden som Gamora i Guardian of the Galaxy-serien, samt Avengers: Infinity War og Avengers: Endgame. Hennes siste film Avatar: The Way of Water krysset nylig 2 milliarder dollar i fortjeneste, og slo Spider-Man: No Way Home som nå er rangert som den syvende største filmen som noen gang er laget.