Zoe Saldaña reflekterer over sin Avatar-reise

Zoe Saldaña er for tiden inne i en sterk prisutdelingssesong, med nominasjoner og priser i birollekategorien for sin prestasjon i musikalen Emilia Pérez. Senere i år skal hun også spille hovedrollen i Avatars tredje film, der hun nok en gang blir massiv og blå for å spille Neytiri.

I en samtale med Deadline avslørte Saldaña hvor lang den reisen har vært for henne. "Jeg var 28 år da jeg skrev under på å gjøre fem filmer", sa hun, "og jeg vil være 54 når vi er ferdige."

Selv om vi alle visste at James Camerons Avatar-historie ville ta lang tid å avslutte, setter dette det i perspektiv hvor lenge vi kommer til å reise til Pandora. Det tok tretten år å lage oppfølgeren Avatar: The Way of Water, men nå ser det i det minste ut til å være en fastere tidsplan for de andre filmene.