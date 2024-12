Zoe Saldaña vil at flere prisutdelinger skal anerkjenne motion capture-prestasjoner

HQ

Takket være Avatar- og Guardians of the Galaxy-filmene kan det virke rart å se Zoe Saldaña uten et blått eller grønt utseende. I år fikk skuespilleren sin første Golden Globe-nominasjon for Emilia Pérez, noe som også kan virke merkelig, med tanke på hvor langvarig og anerkjent Saldañas karriere er.

Men Golden Globes aksepterer ikke motion capture eller CGI-prestasjoner, noe som diskvalifiserer Saldañas arbeid i Avatar og dens oppfølger. I en samtale med Variety sa skuespilleren at hun håpet at dette ville endre seg i fremtiden.

"Jeg kommer til å fortsette å håpe at folk og medlemmer av akademier og organisasjoner når et nivå av forståelse for hva performance capture virkelig er og hva det gjør for kunstneren", sa hun. "Det gir kunstneren rett til å ta fullt eierskap til verket sitt. Det er ikke et verk som blir klonet eller imitert. Det er kunstneren som gjør alt arbeidet, og teknikerne maler over det i etterkant. Du går ikke inn i et studio i joggebukse og låner ut stemmen din, og så skaper noen andre en idé om hvordan de tror du ville beveget deg hvis du sa noe sånt. Hver eneste bevegelse som hver eneste karakter har gjort under performance capture, har blitt utført enten av en skuespiller eller en stuntskuespiller, og jeg håper at det en dag vil bli anerkjent, for det er bare synd å overse de ofrene og det arbeidet som er lagt ned i disse filmene."

Fra filmer til spill blir motion capture-arbeid stadig viktigere for å gi liv til karakterer, og forhåpentligvis kan vi snart se at det får den respekten det fortjener. Eller tror du noe annet? La oss få vite det!