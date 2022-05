Zombie Army 4 får Ragnarök-utvidelse

HQ

Om du elsker Zombie Army 4: Dead War og er gira på å drepe enda flere zombier, har Rebellion noe kult å by på til deg. De har nå sluppet The Ragnarök Campaign & Character (pris 149 kroner) som legger til en todelt kampanje ved navn Ragnarök, der du må stoppe dette mystiske prosjektet før det ødelegger hele verdenen. Det er også en rekke nye kosmetiske gjenstander.

Sjekk ut traileren for Ragnarök nedenfor, og lenger ned finner du en liste over alt som følger med i The Ragnarök Campaign & Character pack.

Dette er inkludert i Ragnarök-kampanjepakken:

• Ragnarök-kampanjen - del I og II

• framtidig Karl-antrekk

• 2 hatter for Karl (robotøye + ballistisk hjelm)

• Marie Lounge-sangerinneantrekk

• 2 hatter for Marie (skråhatt + rask forkledningspakke)

• Josiahs detektivantrekk

• 2 hatter for Josiah (Detektiv Fedora + solbriller)