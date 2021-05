Zombies Ate My Neighbors er på vei til Switch

Du ser på Annonser

Zombies Ate My Neighbors fra 1993 betraktes av mange som et av de beste co-op-spillene fra Super Nintendo-æraen, og nå er det på tide at en ny generasjon av gamere får muligheten til å oppleve det, da det nå er på vei til Switch. For å gjøre alt bedre følger også oppfølgeren Ghoul Patrol fra 1994 med.

Disse to klassikerne har vært tilgjeneglig på Wii Virtual Console før, men det er sannelig på tide at de får muligheten til å skinne på Switch, og de får også nye funksjoner som muligheten til å lagre hvor enn du vil, et museum med innhold fra spillet og mer. Spillet lanseres på eShop 29. juni.

Takk, Nintendo Everything.