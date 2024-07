Zoochosis, skrekkspillet som blander Planet Zoo med The Thing, slippes i september

Det er en tøff jobb å være dyrepasser, og det blir enda tøffere i Zoochosis, det kommende spillet fra Clapperheads. I dette overlevelsesspillet med kroppskamera er du en dyrepasser som jobber nattskift når dyrene plutselig begynner å forvandle seg til mutanter som ser ut som om The Thing har tatt over en sjiraff.

For å overleve må du utvikle en vaksine for å bekjempe denne merkelige sykdommen, samtidig som du må redde så mange av dyrene som mulig. Spillet har også simuleringselementer, slik at du kan leve deg litt mer inn i rollen som dyrepasser før helvete bryter løs.

Zoochosis Spillet slippes 23. september til PC via Steam, og du kan sjekke ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor for å se noen av de grusomme monstrene.