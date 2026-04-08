Zoolander roter til Clair Obscur: Expedition 33 i ny video

Som vi alle vet, er det mange måter å bli viral på, og dessverre er et alarmerende antall av dem rett og slett forferdelige. Noen er imidlertid morsommere og mer smakfulle enn andre. Skaperen eli_handle_b.wav tilhører den sistnevnte gruppen og har funnet en helt egen nisje: å kaste ikoniske film- og TV-figurer inn i spill der de absolutt ikke hører hjemme, og de klarer å få det til å føles sjokkerende naturlig. Vi har tidligere sett alt fra Mr. Bean i Hitman til Austin Powers i Cyberpunk 2077 (og ganske ofte The Office's faste bråkmaker Michael Scott midt i å rote til og misforstå alt), og nå er det på tide med enda en fullstendig absurd cameo.

Denne gangen er det ingen ringere enn Derek Zoolander som har snublet inn på Clair Obscur: Expedition 33, fjorårets braksuksess som har vunnet omtrent alle tenkelige priser. Zoolander har som kjent omtrent tre hjerneceller og én positur i sitt arsenal, noe som gjør ham akkurat så malplassert og hysterisk morsom som du kan forestille deg.

Ta en titt på videoen nedenfor, og husk å sjekke ut resten av kanalens arbeid hvis du vil se flere filmhelter som definitivt ikke hører hjemme i spillene de ender opp i.