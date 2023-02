Zootopia 2 endelig bekreftet å være i produksjon

Disneys Zootopia ble utgitt i 2016 til stor anerkjennelse fra stort sett alle og ble en stor hit, og var den fjerde mest innbringende animasjonsfilmen gjennom tidene til den ble slått av Incredibles 2 noen år senere. Sleng på at den også ble tildelt Oscar for beste animerte spillefilm i 2016, så er det rart vi ikke har hørt noe om en oppfølger...frem til nå.

Under Disneys nye investormøte avslørte den nylig gjeninnsatte administrerende direktøren Bob Iger at Zootopia 2 endelig skjer offisielt. Selv om vi ikke får noen detaljer antar vi at mesteparten av rollebesetningen (inkludert skuespillere som Jason Bateman, Idris Elba og J. K. Simmons) vil være tilbake for å gjenta rollene sine.

Takk Screen Rant