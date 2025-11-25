Zootropolis 2 (Zootopia 2)

HQ

Nesten ti år etter lanseringen av den første Zootropolis i 2016 (eller Zootopia, avhengig av hvilket land du ser filmen i), er vi endelig tilbake i denne byen bebodd av pattedyr av alle slag, størrelser og dietter, og møter våre elskede Judy Hopps og Nick Wilde, to av de beste hovedpersonene i nyere Disney-animasjonsfilmer. Faktisk kan man argumentere sterkt for at Zootropolis er Disneys beste og mest ikoniske animasjonsfilm (med unntak av Pixar) det siste tiåret (og dermed dette kvarte århundret), kanskje bare slått av Frozen.

Dessverre, som det ofte har skjedd med Disney-oppfølgere (og fortsetter å skje med Frozen 2, Moana 2 eller Mufasa veldig nylig), er denne andre oppføringen betydelig dårligere enn den første, og mangler originalens oppfinnsomhet: alle dens dyder gjentas fra den første filmen, men føles likevel dårligere, mindre originale og mindre morsomme.

Til tross for at det har gått mer enn ni år mellom filmene, finner Zootropolis 2 sted nesten rett etter at den første filmen ble avsluttet, med Hopps og Wilde i politistyrken, men fortsatt som nybegynnere. Etter å ha avdekket en dyp konspirasjon som truet med å rokke ved byens grunnpilarer i den første filmen, er den idealistiske lille kaninen Judy sulten på å redde byen igjen, men reven Wilde, med en mer avslappet holdning, advarer henne om at ikke alt kommer til å bli et stort eventyr.

For å få en større film enn den første, ender de naturligvis opp med å finne en enda dypere konspirasjon som nok en gang truer byens grunnpilarer. For noen slitsomme måneder å leve i Zootropolis...

Zootropolis 2 er kanskje større, men den er ikke smartere. Filmens tematikk og moral føles for lik til å skille seg ut på egen hånd, men de er ikke like godt presentert og utviklet. Det er fint at filmen presenterer en annen "rase" (reptilene, for å si det sånn) som pleide å leve sammen med resten av dyrene, men som ble tvunget i eksil og slettet fra historien, men dette er Disney, så ikke forvent at de graver dypere og våger å kommentere for eksempel folkemordet i Palestina.

Det denne filmen handler mest om, er å ønske velkommen og omfavne våre forskjeller, noe som kommer til uttrykk i det større bildet (konflikten mellom pattedyr og reptiler), men også i forholdet mellom Hopps og Wilde og deres påfallende forskjellige personligheter. Disneys vakreste og mest platoniske vennskap blir satt på prøve... ikke så mye som de kunne ha gjort, for å være ærlig, så den store, emosjonelle tredje akten føles litt flat.

Kjemien mellom de to hovedrolleinnehaverne, spilt av Ginnifer Goodwin og Jason Bateman, er nok en gang det som driver filmen fremover og holder den flytende selv i de minst interessante delene. De nye karakterene, hovedsakelig en slange spilt av Ke Huy Quan og en bever spilt av Fortune Feimster, er ikke særlig morsomme, og plottvendingene er forutsigbare, noen ganger til og med som i den første filmen, men med en skurk som er langt mindre minneverdig.

Zootropolis 2 (eller Zootopia 2) er fortsatt en morsom og underholdende film, fylt med slapstick-humor ved hjelp av dyrene og de nye miljøene, som mangroven, som kanskje ikke får deg til å le høyt, men som får deg til å smile hele veien. Jeg ble imidlertid skuffet over at det vi fikk etter ni år, i bunn og grunn er en gjentakelse av de samme elementene. De nye skuespillerne føles ikke på langt nær like karismatiske som Hopps og Wilde, hvis forhold forblir kjernen i oppfølgeren.

Men selv om jeg setter pris på det de prøver å gjøre med de to hovedkarakterene og den leksjonen de vil lære oss om vennskap og teamarbeid, føles det som om de var litt redde for å virkelig teste forholdet deres på en virkelig meningsfull måte for å gi den endelige forsoningen mer tyngde (jeg kan ikke la være å tenke på den svært undervurderte Monsters University her), noe som ender opp med å føles som en bortkastet mulighet. Zootropolis 2 er nok en konservativ Disney-oppfølger som gjør nok for å underholde, men som spiller for sikkert til å overraske.