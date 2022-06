Zorro The Chronicles forteller deg alt du trenger å vite i lanseringstrailer

I dag slippes Zorro The Chronicles til PC, PlayStation, Switch og Xbox - der en av de mest klassiske heltene gjennom tidene er tilbake for å hjelpe folket i Los Angeles, som var en liten landsby rundt år 1800 som historien utspiller seg i.

Akkurat som tegnefilmene basert på karakteren er Zorro The Chronicles et familiespill med flere karakterer å spille som. En av dem er selvsagt Zorro, men også for eksempel søsteren hans Ines. Om du har lyst til å hjelpe Zorro og vennene hans med å beseire Monasterios soldater, eller hvis du bare er sulten på en dose nostalgi, bør du sjekke ut lanseringstraileren nedenfor, som gir deg all informasjon du trenger.