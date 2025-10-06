Zverev slått av Rinderknech i 32-delsfinalen i Shanghai Masters

HQ

Alexander Zverev er ute av Shanghai Masters i 32.-delsfinalene, nok en gang slått av franske Arthur Rinderknech. Det er franskmannens andre seier mot verdens nummer tre, som endte 4-6, 6-3, 6-2, etter deres kamp i Wimbledon tidligere i år, hvor Zverev ble slått ut i første runde.

Zverev, som var finalist i Australian Open i år, tok sin 24. tittel i München i år, men har falt betraktelig i nivå fra de siste årene. Rinderknech fortsetter å forbedre det som allerede er hans beste år noensinne, med 23 seire. Han hoppet fra 54. til 49. plass på verdensrankingen og kan klatre ytterligere hvis han klarer å slå Jiri Lechecka i åttendedelsfinalen i morgen.

"Jeg antar jeg er litt heldig mot ham og klarer å spille min beste tennis. Jeg må spille min beste tennis for å slå en fyr som Sascha, som har vært nummer tre i mange år, en så stabil og god spiller. Jeg er veldig fornøyd, sa han, som tok sin første topp 5-seier mot Zverev i Wimbledon.