Zverevs tap og Auger-Aliassimes tilbaketrekning gjør at Canadian Open står uten spillere fra ATPs topp 6

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Canadian Open (National Bank Open) står nå uten noen av de fem beste spillerne på ATP-rangeringen i 16-delsfinalen, noe som er første gang dette skjer siden 1991. Alexander Zverev tapte mot Tallon Griekspoor i 64-delsfinalen i Montréal, 6(3)-7, 6-2, 6-4 – en stor overraskelse, ettersom Zverev var den store favoritten til tittelen, siden verken Sinner, Alcaraz eller Djokovic – som allerede for flere uker siden hadde bekreftet at de ikke ville delta – var til stede.

Felix Auger-Aliassimes tilbaketrekning på grunn av skade og Daniil Medvedevs tap mot Botic van de Zandschulp, også i første runde, betyr at australieren Alex de Miñaur, verdens nr. 7 (og tredje seedet i Canada), er den høyest rangerte mannlige spilleren i turneringen som nettopp har startet. Han skal møte Cameron Norrie i dag, tidligst kl. 19:40 CEST, 18:40 BST.

Taylor Fritz, som nettopp hadde vunnet Washington Open, tapte også i første runde mot Thiago Agustín Tirante (hans rival i finalen, Rafa Jódar, kom tilbake fra et underlag og beseiret Corentin Moutet, og skal nå møte Lorenzo Musetti for andre gang på en uke).

Flavio Cobolli tapte også i første runde, så den nest høyest rangerte spilleren i Canada er verdens nr. 10 Ben Shelton, som nå skal møte Zizou Bergs etter å ha slått Brooksby. Shelton var fjorårets mester, noe som teoretisk sett gjør ham til den lille favoritten i år, men det ser ut til at dette blir en svært åpen og uforutsigbar Masters 1 000-turnering...