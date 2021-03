Zynga kjøper opp Torchlight III-utvikleren

Du ser på Annonser

Det har vært en skikkelig trend å kjøpe opp spillutviklingsstudioer i det siste, og det virker ikke som at den kommer til å ta slutt med det første. Nå meddeler Zynga at de har kjøpt opp Echtra Games. Det er ikke umiddelbart et velkjent navn, og de har faktisk bare laget ett spill hittil - Torchlight III.

Det ble møtt med ganske blandede anmeldelser, men det kan ikke benektes at studioet består av dyktige veteraner i bransjen, spesielt Echtra-grunnleggeren Max Schaefer som tidligere har jobbet på de to første Diablo-spillene. Zynga-sjefen Frank Gibeau kommenterer saken:

"Max and his team at Echtra Games are responsible for some of the most legendary game properties ever created, and they are experts in the action RPG genre and cross-platform development. This acquisition will be instrumental in growing our iconic licenses and brands from mobile to PCs and consoles, while helping to further expand Zynga's total addressable market."

Echtras første prosjekt som et Zynga-studio blir "et nytt, enda ikke annonsert rollespill med cross-platform-støtte" som skal utvikles sammen med NaturalMotion (som også eies av Zynga).

Takk, Games Industry