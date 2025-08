007 First Light er det raskeste IOI-spillet til å nå 500 000 ønskelister

HQ

007 First Light har nådd 500 000 ønskelister på Steam. Dette er den første milepælen utvikleren IO Interactive satte for spillet, noe som betyr at fansen vil få en belønning både når 007 First Light slippes og på forhånd.

IOI bemerket at dette 007 First Light nådde 500 000 ønskelister raskere enn noen av sine tidligere spill, og takket fansen for deres begeistring i et nytt Steam-innlegg. Videre minnet det også folk som ennå ikke har ønsket spillet at hvis du gjør det, kan du bidra til å nå flere milepæler, noe som vil gi ut flere belønninger.

Belønningen for 500 000 ønskelister er et unikt skinn for Bond kalt Savannah Bloom, der han har på seg en suave hawaiiskjorte. Vi vil også snart få noen animerte bakgrunnsbilder. Den neste milepælen, som er for en million ønskelister, gir et gadget-skin og streaming-overlegg, milepælen for 1,25 millioner er et deluxe-skin og utvikler-AMA, og hvis fans når 1,5 millioner ønskelister, er en hemmelig belønning i vente.

007 First Light lanseres i 2026 for PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2.