007 First Light får nok en forsinkelse, men bare på Switch 2

Den danske utvikleren IO Interactives kommende 007 First Light ble kraftig forsinket i desember, men det skulle være den siste, og alt tydet på at spillet ville bli utgitt i mai. Og det er akkurat det som kommer til å skje ... for de fleste.

Via spillets offisielle konto på sosiale medier har vi nå blitt informert om at Switch 2-versjonen vil komme senere, og de vil ikke si når det vil bli utgitt annet enn at det vil være en gang i løpet av sommeren:

"007 First Light kommer til PlayStation®5, Xbox Series X|S og PC 27. mai 2026, og Nintendo Switch 2 senere i sommer. Vi gleder oss til å se spillere oppdage James Bonds reimaginert opprinnelseshistorie, og vi ser frem til å gi deg den beste spillopplevelsen som er mulig på alle plattformer."

Dette er skuffende nyheter, men i det minste kommer det som planlagt til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S. Vi gleder oss til å dykke ned i eventyret og kommer tilbake med vår anmeldelse neste måned.