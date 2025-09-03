007 First Light samlerutgaven koster svimlende 300 dollar

HQ

I følge lekkasjene vil standardutgaven av 007 First Light lanseres til $ 70 på Playstation 5, Xbox Series X / S, PC og Switch 2. Men hvis du sikter mot noe prangende, vil Collector's Edition sette deg tilbake svimlende $ 300. Oppføringer har angivelig allerede dukket opp på Amazon for PS5, Xbox Series X og PC.

Hva denne premiumutgaven inneholder er fortsatt et mysterium, men med tanke på den bratte prisen - nesten halvparten av kostnaden for en ny konsoll - håper fansen på mer enn bare noen digitale statister og kosmetisk fluff.

007 First Light IO Interactives store soloprosjekt, en filmatisk actionopplevelse som lar spillerne spille en ung James Bond under hans første oppdrag for MI6. Forvent brutale nærkamper, skuddvekslinger, spiongadgets, kjøretøy og globetrottermiljøer - alt med studioets signaturoppmerksomhet på sniking og detaljer.

Så spørsmålet gjenstår: Vil du skaffe deg First Light, og er Collector's Edition til 300 dollar fristende nok til å rettferdiggjøre investeringen?