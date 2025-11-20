007 First Lights James Bond bytter ut en DB5 med en Valhalla

HQ

Et av de store spørsmålene rundt 007 First Light er hvilken bil IO Interactives James Bond skal kjøre. Selv om vi alle kunne gjette at det ville bli en Aston Martin (selv om andre 007-er har kjørt BMW-er og Jaguarer med mer tidligere), var det store spørsmålet hvilken modell av Aston Martin han ville sette seg bak rattet i.

Som en del av Xbox Partner Preview har vi fått svaret, da det har blitt avslørt at 007 vil bruke en hyperbil av alle ting denne gangen, med Valhalla som Aston Martin-valget. Jepp, ikke forvent å kjøre rundt i klassisk stil i en DB5 eller en mer raffinert moderne klasse som en DB11 eller DB12, da denne kommende Bond-filmen vil handle om ytelse og voldsom fart og kraft.

Se et glimt av 007 First Light's Valhalla i videoen nedenfor, som ser ut til å kunne tilpasses og oppgraderes med noen Q-bygde verktøy og gadgets.