1 million spillere har spilt den lukkede betaen til XDefiant

HQ

Det virker som fansen nyter Ubisofts kommende arenaskytespill, XDefiant, ettersom det franske spillselskapet nå har kunngjort at den lukkede betaen for tittelen allerede har klokket over en million spillere.

Som nevnt på Twitter: "Takk til alle som har spilt den lukkede betaen så langt! Tilbakemeldingene deres er utrolig nyttige, og vi elsker å høre fra våre over 1 million spillere!"

Ubisoft fortsetter med å legge til at betaen vil fortsette å være live til mandag morgen for oss i Storbritannia og Europa, noe som betyr at det fortsatt er god tid til å sjekke ut spillet hvis du har klart å få tak i en nøkkel.

Vi hadde også sjansen til å sjekke ut XDefiant nylig, som en del av en forhåndsvisning der vi konkluderte med at kjernespillet var veldig godt tilbudt, selv om live-service-tilnærmingen begynner å ringe alarmklokker.