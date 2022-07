10 minutter med gameplay fra The Last of Us: Part I viser alt som er bedre

HQ

Naughty Dog har virkelig vært uheldige med lekkasjer de siste årene. Som om det ikke var nok at gameplayvideoer fra The Last of Us: Part II avslørte en god del flere uker før spillet ble lansert hadde remaken av The Last of Us nærmest vært allmennkunnskap lenge før Sony selv røpet lanseringsdatoen og mer tidligere enn planlagt. De siste dagene har dette blitt toppet med at gameplayklipp og skjermbilder fra spillet også spredd seg over store deler av internett, noe som nok er en av grunnene til at denne nyheten kommer mest de fleste sover.

For Naughty Dog har plutselig offentliggjort en ti minutter lang video hvor flere av lederne både viser frem og snakker om hvordan The Last of Us: Part I er bedre enn originalen og remasteren. Jeg ville rådet deg til å ikke se denne om du ikke vil se hvordan en rekke personer har endret betraktelig på utseendet siden vi får se nye utgaver av både Henry, Sam, David, Riley, et velkjent dyr og flere andre nøkkelfigurer. Alt du trenger å vite er at spillet ser nydelig ut og at verdenen virker mer levende takket være flere og nye animasjoner, langt bedre fysikk og ødeleggbare omgivelser, smartere fiender og partnere, mer realistiske bevegelser, 3D-lyd og mer. Høres og ser bra ut, ikke sant? Derfor er det synd at gameplayet også bekrefter noe mange har fryktet.

Hundene fikk jo mange til å tro at Joel vil kunne krype og gjøre annet fra Part II i remaken siden de sa gameplay også har blitt pusset på, men disse endringene er ikke helt som håpet. Gameplayendringene dreier seg i hovedsak om en permadeath- og speedrunning-modus, at vi får se Joel faktisk gjøre endringene når han modifiserer og lager våpen, muligheten til å endre hva Joel og Ellie har på seg, nye "Render"-modus å velge blant, Part II sine utrolige tilpasningsmuligheter som gjør det mulig å spille for langt flere (til og med en stemme som beskriver hva som skjer på skjermen), kul bruk av DualSense-kontrolleren og ting som det. Ikke akkurat det de som stadig klager på eller stiller spørsmålstegn ved prislappen ønsker å se og høre, men dere skal få høre mine endelige tanker i en anmeldelse en gang i august.

Hva synes du?