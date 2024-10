10 nye Rainbow Six: Siege team-skinsett har blitt lagt til

HQ

Ubisoft er et av få selskaper som faktisk tilbyr måter for fans å støtte sin favoritt esportsorganisasjon på. Dette er gjennom pro team-pakkene og R6 Share -programmet, der de inkluderte og representerte esportsorganisasjonene får 50% av inntektene som kommer fra deres respektive kosmetiske pakke i spillet.

Dette programmet har vært aktivt i årevis, men ble nylig utvidet med 10 nye organisasjoner. Fra og med i dag kan du starte opp Rainbow Six: Siege for å skaffe deg skins for Dplus Kia, Falcons, Fluxo, Furia, M80, Scarz, Soniqs, Vivokeyd, W7m, og Wylde.

Kommer du til å hente noen av de nye teamskinnene?