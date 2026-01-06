100 Thieves avslører oppdatert Counter-Strike 2 -liste bestående av fire nye stjerner

HQ

100 Thieves 'innsats på Counter-Strike 2 -scenen vil se veldig annerledes ut i 2026, ettersom den nordamerikanske organisasjonen i utgangspunktet har fullstendig fornyet sin konkurransedyktige line-up når den forbereder seg på et travelt kalenderår med action.

Med bare Håvard "rain" Nygaard tilbake fra det forrige regimet, har det nye laget fire nye spillere, hver anskaffet fra et annet lag. Fra Alliance kommer Alex "poiii" Nyholm Sundgren, fra Ecstatic kommer William "sirah" Kjærsgaard, André "Ag1l" Gil forlater SAW for å slutte seg til troppen, og til slutt, som det har blitt "lekket" av 100 Thieves, kommer Erik "fl0m" Flom over fra Mythic.

Det er uklart nøyaktig hvor vi først vil se dette laget i aksjon i 2026, men det er planlagt et par store turneringer i januar, blant annet på BLAST- og ESL-kretsene.