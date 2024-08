100 Thieves forlenger sin Valorant hovedtrener

HQ

100 Thieves 100 Thieves har bestemt seg for å låse sin Valorant hovedtrener, da det amerikanske esportslaget har forlenget kontrakten til Anthony "Zikz" Gray, og binder treneren til laget frem til 2027-sesongen.

Når vi snakket om forlengelsen, uttalte 100 Thieves 'visepresident for esports Joseph Jang, "Tony er en sjeldenhet i esportsrommet. Det er få individer i scenen som kan opprettholde en form i verdensklasse på tvers av forskjellige titler. Jeg vet førstehånds hvor mye dedikasjon, grus og lidenskap han bringer til sitt håndverk, og jeg vet at han passer best til å lede programmets fremtid. Vi er begeistret for dette partnerskapet og gleder oss til å vinne flere mesterskap under 100 Thieves-fanen."

Zikz er kanskje bare en relativt ny trener i Valorant plass, men han har mye erfaring innen esports som helhet, med tidligere kreditter som en vinnende League of Legends -trener før han kom til Valorant og hjalp Evil Geniuses til å bli verdensmestere tilbake i 2023.

Zikz legger til, "Jeg har alltid verdsatt å se prosjekter gjennom deres langsiktige utvikling, og 100 Thieves er det ideelle stedet for meg fordi de støtter min langsiktige visjon fullt ut. Mitt første år som hovedtrener for Valorant var en verdifull læringserfaring. Vi gjorde gode fremskritt med å implementere systemet og kulturen min, og jeg gleder meg til å bygge videre på det grunnlaget med den innsikten vi har fått."

Det er ingen tvil om at 100Ts neste trekk vil være å sikre seg kjernespillerne eller gjøre endringer der det er nødvendig.