100 Thieves kronet Marvel Rivals North American Invitational-seiere

For noen uker siden var EMEA-regionen vertskap for sin første Marvel Rivals Invitational -turnering noensinne, et arrangement som Virtus.pro vant. Dette fulgte faktisk et veldig tidlig nordamerikansk arrangement i desember, men nå har en mer betydelig NA-turnering funnet sted, da Marvel Rivals North American Invitational #2 ble avsluttet i helgen.

Dette så de beste Marvel Rivals -lagene i regionen kjempe om en del av en premiepott på $ 100,000 XNUMX, og etter et gripende sluttspill skjedde den store finalen i går kveld og så 100 Thieves komme ut på topp etter å ha overvunnet FlyQuest.

Det var ikke en enkel seier for 100T, som etter å ha vunnet det første kartet, FlyQuest bet tilbake med to kart i sin favør, alt før 100T tok seg av virksomheten, vant de neste tre kartene og tok turneringen for seg selv.

Med dette resultatet i bakhodet venter vi nå på å høre hva den neste store Marvel Rivals -turneringen blir og når den vil finne sted.