100 Thieves lover "meningsfull endring på alle nivåer av Valorant -operasjonene våre"

HQ

Det har til slutt vært nok en skuffende sesong i Valorant Champions Tour for 100 Thieves, da den nordamerikanske organisasjonen ikke har klart å leve opp til forventningene og gikk glipp av Champions -arrangementet for tredje år på rad.

Dette er naturligvis ikke godt nok med tanke på 100 Thieves' standarder, og derfor har organisasjonen lovet "meningsfulle endringer på alle nivåer i Valorant virksomheten vår".

Når det gjelder hva dette ligner, har laget avslørt en intensjon om å gjennomføre "omfattende evalueringer av hele vår tilnærming fra rosterbyggingsfilosofier, strategisk tilsyn, organisatorisk støtte og daglig utførelse for å sikre at vi gir spillerne og staben vår i 2026 det grunnlaget som er nødvendig for mesterskapssuksess."

Dette er noe som VP for esports Joseph Jang også kommenterte og forklarte: "Det var tydelig at vi ikke var en sum av våre individuelle deler i år. Dette betyr at til tross for at vi har en utrolig talentpool, må vi ta vanskelige beslutninger og meningsfulle endringer for å tilbakestille tankesettet vårt og evaluere alle tilgjengelige alternativer som går inn i 2026.

100 Thieves avslutter med å kunngjøre at endringer i spillerstallen og staben vil bli delt i løpet av de kommende ukene.