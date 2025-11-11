100 Thieves vender tilbake til konkurransesituasjonen Counter-Strike 2

HQ

Mange av de største esportsorganisasjonene og lagene konkurrerer for tiden i konkurransedyktig Counter-Strike 2, i stor grad på grunn av det faktum at strukturen til esport oppfordrer lag til å forplikte store mengder ressurser og investeringer i den. For dette formål, etter en periode borte, ønsker 100 Thieves å komme tilbake til CS2 handling.

Som bekreftet i et blogginnlegg, avsløres det at dette skjer som en del av et nytt partnerskap med Roobet, som blir sett på som "en av de største og mest betydningsfulle i 100 Thieves 'historie".

Teamet vil tilsynelatende være sammensatt av europeisk talent, da 100T også forklarer at dette trekket vil være dets "første investering utenfor USA og er et viktig skritt mot å bygge vår tilstedeværelse på den globale scenen." Når det gjelder hvor denne troppen vil ha hovedkvarter, bygges et anlegg i Serbia som vil "fungere som et sentralt knutepunkt for skapere å streame og produsere innhold, og plassere organisasjonen i hjertet av det globale Counter-Strike-samfunnet."

Spillerlisten er ennå ikke kunngjort eller avslørt, men vi blir fortalt av 100 Thieves president, Jacob Toft-Andersen, at "Europa er i sentrum av det samfunnet, og ved å etablere et permanent hjem der, forplikter vi oss til å gjøre dette på riktig måte, og med Roobet som partner bygger vi noe fansen vår kan være stolt av."

Forvent ytterligere detaljer og informasjon om denne returen i løpet av de kommende månedene.