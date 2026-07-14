1047 Games gjennomfører flere oppsigelser etter lanseringen av Empulse

1047 Games, studioet bak Splitgate, oppfølgeren og det nylig utgitte Titanfall-lignende spillet Empulse, gjennomfører nok en gang nedbemanninger. Denne siste runden med nedbemanninger følger etter fjorårets nedbemanninger, som skjedde etter at 1047 Games hadde lansert Splitgate 2 for fullt.

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Insider Gaming fikk nyss om nedbemanningene via ansattes LinkedIn-sider. Det er ikke helt klart hvor mange som har mistet jobben, ettersom 1047 Games ennå ikke har kommet med en offisiell uttalelse. Det ser imidlertid ut til at nedbemanningene har rammet mange avdelinger, blant annet lyddesign og produksjon.

Empulse Spillet ble lansert i Early Access 24. juni. Det ble sluppet uten den fanfaren og de kontroversielle hattene som gikk foran lanseringen av Splitgate 2, men spillet debuterte også som en betalt opplevelse. På SteamDB går det greit, om enn bare sammenlignet med de dårlige tallene til «Splitgate: Arena Reloaded». « Empulse har i gjennomsnitt rundt 1 500 spillere per dag på sitt høyeste, men tallet synker til trecifret på de laveste punktene. Det virker ikke bærekraftig, og det ser ut til at 1047 Games nok en gang sliter med å hevde seg med sine nye utgivelser i det mettede skytespillmarkedet.