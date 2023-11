132,46 millioner Nintendo Switch-konsoller solgt på verdensbasis per september 2023.

HQ

I dag våknet vi, som vi forventet, til Nintendos økonomiske rapporter for dette andre kvartalet i inneværende regnskapsår 2023-2024 (det som tilhører sommersesongen), hvorfra det trekkes noen ganske imponerende salgstall og en generell økning i fortjenesten, men med en viktig merknad fraværende: det er ingen omtale i prognosene om ny maskinvare.

Men la oss gå punkt for punkt. Høydepunktet er utvilsomt salgsbalansen per 30. september for konsollfamilien Nintendo Switch. 132,46 millioner Switch er solgt på verdensbasis, noe som betyr at Nintendo Switch fortsatt er den tredje mest solgte konsollen i historien, fortsatt bak Nintendo DS (154 millioner) og PlayStation 2 (155 millioner). Nintendo spår også et salg på 15 millioner flere enheter frem til utgangen av regnskapsåret, noe som får oss til å tro at den sannsynligvis ikke vil overgå de to foregående i neste regnskap heller, med mindre den siste hypotesen i denne artikkelen går i oppfyllelse.

Det store fraværet i hele rapporten er imidlertid etterfølgeren til Nintendo Switch. I de delte dokumentene nevnes ikke fremtidig maskinvare med et ord, verken Super Nintendo Switch, Switch 2 eller noe lignende.

Det er likevel en noe oppjustert prognose, og Nintendo rapporterer også at de har økt den samlede prognosen for nettosalget med hele 9 % i forhold til mars 2023. En del av denne optimismen skyldes en økning i nettoomsetningen på 20 %, til tross for fallende yen og ustabile markeder. Men det andre sannsynlige alternativet for omsetnings- og resultatvekst er at de forbereder seg på å komme med en programvarelansering eller et større priskutt på Switch- og Lite-konsollene tidligere i første kvartal, når julelagrene er tømt.