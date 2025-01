136 nasjoner har meldt seg på til International Esports Federations 2025-sesong

HQ

2025-sesongen med arrangementer som arrangeres av International Esports Federation (IESF) er satt til å bli en stor. Med den første skifer av kvalifiseringer som skal begynne 15. januar, har organisasjonen nå avslørt at 2025-kampanjen har knust rekorder ved å tilby flest deltakende nasjoner i sin historie til dags dato.

Totalt har 136 unike nasjoner meldt seg på for sesongen, og dette vil gjøre det mulig for millioner av spillere å konkurrere i en rekke turneringer på PC, konsoller og mobile enheter. Med et så stort antall nasjoner inkludert, har IESFs generalsekretær Boban Totovski uttalt :

"At 136 medlemsforbund deltar i årets nasjonale kvalifiseringer er en ekstraordinær prestasjon. Det gjenspeiler den dype lidenskapen, dedikasjonen og samholdet i det globale esportsamfunnet. Vi gleder oss til å se årets nasjonale mestere og de utrolige talentene som kommer til å definere sesongen 2025."

Dette blir det 16. året som IESF tilbyr turneringer og action, og det vil helt klart ikke være siste gang heller, spesielt med økende støttenivåer som dette.