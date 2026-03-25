15 år gamle Cristiano Ronaldo Jr. trener med Real Madrid i dag, en "test" for å bli med på akademiet

HQ

Cristiano Ronaldo jr. har blitt sett på trening med ungdomslagene til Real Madrid, og kan bli en del av Real Madrids ungdomssystem i fremtiden, melder The Athletic. 15-åringen, sønn av Real Madrid-legenden Cristiano Ronaldo, trener for tiden for Al-Nassrs ungdomsakademi, det samme laget som hans far spiller for i den saudiske proffligaen, men denne ukens trening i Madrid blir sett på som en test for å se om han kan bli en del av Real Madrids "La Fábrica".

Ronaldo jr. fyller 16 år i juni, så neste sesong vil han være kvalifisert for ungdomslagene i Real Madrid. Fremtiden hans vil imidlertid trolig avhenge av farens, ettersom Ronaldo Sr. fortsatt har kontrakt med Al-Nassr frem til 2027, og den saudiske klubben ønsker også å beholde den unge spissen som et produkt av deres eget akademi.

Cristiano Ronaldo jr. har også spilt for Juventus' og Manchester Uniteds akademier, og spiller som spiss og høyrekant, og har allerede debutert for Portugals U16-landslag, der han følger i farens fotspor. Fremtiden hans er ikke skrevet: Ronaldo Sr. sa en gang at drømmen hans ville være å spille sammen med sønnen, men i en alder av 41 år er den aktive tiden hans i ferd med å renne ut. Cristiano Ronaldo er for tiden skadet og kommer ikke til å spille denne ukens vennskapskamper med Portugal, men det er fortsatt forventet at han er med i VM 2026.

