15 måneder etter det uønskede kysset mellom Luis Rubiales og Jenni Hermoso begynner rettssaken i Madrid

HQ

20. august 2023: Spania vinner verdensmesterskapet i fotball for kvinner mot England. Under medaljeoverrekkelsen kysser Luis Rubiales, president i RFEF (det spanske fotballforbundet), fotballspilleren Jenni Hermoso på leppene uten samtykke. Øyeblikket, som ble direkteoverført til millioner av TV-seere, utløste en omfattende fordømmelse av Rubiales, som utviklet seg til en sosial bevegelse mot sexisme i fotballen, noe som til slutt førte til Rubiales' avgang.

15 måneder senere har rettssaken endelig startet i Madrid. Aktor krever to og et halvt års fengsel for den tidligere spanske fotballtreneren, som er anklaget for seksuelle overgrep og tvang. I bussen til flyplassen tilbake fra Australia ba Rubiales Hermoso om å komme med en uttalelse der han bagatelliserte kysset. Den andre mistenkte, den tidligere damelandslagstreneren Jorge Vilda, er også anklaget for å ha presset Hermosos bror til å overtale Hermoso til å sende en uttalelse der han sa at kysset var frivillig og at det ikke var alvorlig.

Alle forsøk fra de spanske forbundslederne på å dysse ned saken ble imidlertid avvist og fordømt av Hermoso og andre spillere, noe som kastet bensin på bålet. Rubiales avviste først at han ville trekke seg, og beskyldte seg selv for å bli mobbet av "falske feminister".

Det spanske samfunnet var stort sett i spillernes favør, men Hermoso har i dag sagt at hun mottok drapstrusler, og at hun ikke kunne glede seg over seieren fordi hun følte seg forsvarsløs og ubeskyttet av det spanske fotballforbundet. Hermoso, 34, spiller nå for Tigres UANL i Mexico.

"Det føltes helt ute av kontekst. Jeg visste at jeg ble kysset av sjefen min, noe som aldri burde skje i noe sosialt miljø eller på jobben. Jeg følte meg respektløs, og det ødela en av de lykkeligste dagene i livet mitt", uttalte hun i dag.

Hvis du vil vite mer, finnes det en Netflix-dokumentar, "It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football", som ble utgitt i fjor høst, like etter at Jenni Hermoso vant en spesialpris i Ballon d'Or-seremonien for sin kamp for likestilling.