15 millioner kilometer ble seilt i Skull and Bones' open beta.

Ubisoft arrangerte en beta for Skull and Bones i helgen som gikk, der spillere på alle plattformer kunne hoppe inn i spillet og oppleve en stor del av det uten mange hindringer. Betaen var ment som en test før den fullstendige lanseringen (som er planlagt til fredag, men som egentlig skjedde i går da premiumutgavene debuterte), og det virker som om mange spillere var interessert i å se hva flerspillerpiratspillet hadde i vente.

Vi sier dette fordi Ubisoft har delt en rekke data om den åpne betaen og spillertrendene i løpet av perioden. Dataene viser at nesten 15 millioner kilometer ble tilbakelagt, over 44 millioner skip ble senket, over 3,2 millioner timer ble tilbrakt i spillet, over 40 millioner sjøslag ble utkjempet, mer enn 180 000 pirater mistet livet til sjømonstre og over 3600 skip ble senket av rogue waves.

Det sier seg selv at det ser ut til at spillerne har satt spillet på prøve i løpet av betafasen. Det gjorde vi også, og du kan lese hva vi synes om den opplevelsen her, før vi snart kommer med en fullstendig anmeldelse.