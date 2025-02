Total War: Warhammer III overhaler sin kampanje-AI

HQ

Total War: Warhammer III Nå gjennomgår kampanje-AI-en en massiv endring. Fra og med i dag starter en ny betaversjon som gir spillerne mulighet til å samle inn tilbakemeldinger og ta en titt på noen av de kommende store endringene i spillets AI.

Som beskrevet i et innlegg på Creative Assemblys nettsted og forklart av hovedteknisk designer Radoslav Borisov, vil AI-endringene fokusere på tre viktige områder. The Query System, som justerer hvordan AI reagerer på fiendens agenter, Aggression, som legger til flere nyanser til AIs aggressivitet, og Faction Potential, som fokuserer på AI til AI-interaksjoner i deler av kartet du ikke har utforsket.

For Query vil dette føre til at AI-en ikke alltid løper hjem og forsvarer bosetninger når fiendtlige styrker er i nærheten, men i stedet bruker andre taktikker for å være mindre forutsigbar. Når det gjelder Aggression, ønsker CA å forbedre hvordan AI-en vurderer styrken til en annen fraksjon, og vil stimulere til mer krigføring mellom AI-fraksjoner. Til slutt, i Faction Potential, har Creative Assembly gjort fem justeringer, inkludert: Øke styrken til større AI-fraksjoner i forhold til mindre AI-fraksjoner, øke fraksjonspotensialets vekt i beregninger av automatisk løsning, senke minimum fraksjonspotensial som mindre fraksjoner kan ha, øke den maksimale fraksjonsbonusen for AI i områder du ikke har utforsket, og øke fraksjonspotensialet basert på vanskelighetsgraden din.

Den første betaversjonen varer fra nå og frem til 26. februar, og en ny betatest er planlagt til våren.