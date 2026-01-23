En Vampire Crawlers -demo kommer til PC og Xbox i februar

HQ

Etter den enorme suksessen som utvikleren Poncle oppnådde med Vampire Survivors, bør det ikke komme som noen overraskelse at det neste spillet i serien også ligger an til å bli en stor hit blant fansen. Da Vampire Crawlers ble kunngjort for verden i november 2025, ble det en umiddelbar sensasjon, og sikret tonnevis av ønskelister fra nysgjerrige fans. Selv om vi fortsatt ikke vet nøyaktig når Vampire Crawlers lanseres i 2026, vet vi i det minste at du vil kunne få en smakebit av handlingen veldig snart.

Poncle har bekreftet at en demo for Vampire Crawlers på PC via Steam og Xbox vil lanseres i februar for å samkjøre og sammenfalle med Steam Next Fest som avholdes i løpet av måneden.

På toppen av dette har en ny spillvideo blitt delt som viser frem turboturn-dekkbyggingshandlingen, en video som utgjør den første av en ny serie "Let's Explore Vampire Crawlers" klipp som vil bli delt ut av utvikleren. Flere episoder i denne serien vil bli delt i løpet av de kommende ukene.

Sjekk ut videoen nedenfor samt massevis av nye bilder, og når det gjelder lanseringen av Vampire Crawlers, er den eneste tilleggsinformasjonen vi kan dele på denne fronten at spillet kommer til PC, Xbox Series X / S, PS5, Nintendo Switch, iOS og Android-enheter.