2024 League of Legends Verdensmesterskap hevdet å være det mest sette esportsarrangementet noensinne

HQ

Hvis du var i tvil om ytelsen til League of Legends esports eller det faktum at det sannsynligvis fortsatt er den mest populære konkurransescenen i verden, viser de siste dataene fra 2024 World Championship hvor populær League esports fortsetter å være.

I henhold til Esports Charts (takk, Esports Insider) hevdes det at 2024 World Championship har slått rekorder og blitt den mest sette esportsbegivenheten gjennom tidene. Det sies at turneringen raked inn 6.94 millioner seere på topp, og dette er uten å ta hensyn til den urapporterte kinesiske seerbasen på deres lokale plattformer.

Rapporten bemerker at i løpet av hele turneringen var det gjennomsnittlige seertallet 1.73 millioner, og at i løpet av 109 timers sendetid ble over 191 millioner timer med action konsumert av fans.

Til sammenligning var den nest største esportsbegivenheten gjennom tidene fjorårets World Championship, som klokket inn på 6.4 millioner seere på topp, noe som viser at dette året har hoppet opp med rundt 8%.

Selv om vi må vente til neste år for å se hvor godt 2025 World Championship presterer, ville det ikke være urimelig å antyde at det vil bryte 7 millioner topp seertall.