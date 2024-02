2024s Oscar-utdeling streames direkte på Disney+

HQ

Med hele 20 nominasjoner er Disney godt representert under årets Oscar-utdeling finner sted natt til 11. mars. Personlig håper jeg blant annet at The Creator vinner for beste visuelle effekter, samtidig som Poor Things mest sannsynlig kommer til å dra hjem med minst én statue takket være sine 11 nominasjoner. Da er det ikke rart at gigantselskapet ønsker å rette et ekstra stort fokus på årets show.

For en pressemelding avslører at den 96. Oscar-utdelingen vil kunne streames direkte på Disney+ fra klokken 23.30 den 10. mars. Dermed får enda flere mulighet til å se Jimmy Kimmel lede oss gjennom den prestisjefylte sendingen for fjerde gang.