2025 Call of Duty League-tidsplanen lekker online

Vi har forventet at Activision skulle avsløre informasjon om sesongen 2025 Call of Duty League en stund nå, mer enn noen gang siden Call of Duty: Black Ops 6 har vært ute i naturen i nesten to uker. Det ser imidlertid ut til at Activision har ventet for lenge, ettersom det nå har dukket opp lekkasjer på nettet som hevder å avsløre hele tidsplanen for sesongen.

I følge Dexerto vil sesongen starte som forventet i desember med den første Major som vil løpe helt til begynnelsen av februar. Det vil være en mindre turnering i begynnelsen av januar før et LAN-arrangement i begynnelsen av februar.

Sesongens andre Major starter i slutten av februar og varer til midten av mars. Også her vil det være en mindre turnering i sentrum før et LAN-arrangement i slutten av mars.

Den tredje Major vil alle bli arrangert i april, med LAN-arrangement i slutten av måneden, og uklare detaljer om en mindre turnering i mellomtiden.

Til slutt kommer den fjerde Major, som starter i mai og varer helt frem til det avsluttende LAN-arrangementet i begynnelsen av juni. Heller ikke her foreligger det noen konkret informasjon om en mindre turnering.

Det som ser ut til å være ganske klart, er at Championship Weekend vil dra til Toronto i 2025 for et arrangement mellom 26. og 29. juni. Stedene for de vanlige sesongarrangementene er mindre klare, men ser ut til å se at handlingen tar til Barcelona for Major 1 og deretter henholdsvis Dallas, Florida og Chicago for Majors 2-4.

Ingen tvil om at med denne informasjonen i naturen, vil det ikke vare lenge før Activision kommer med en offentlig og offisiell kunngjøring om CDL-kampanjen i 2025.