2025 Call of Duty: Mobile esports krets for å inneholde $ 1 million premiepott

Activision har presentert planene for 2025 Call of Duty: Mobile esports-divisjon, med dette satt til å være en travel kalender som vil tilby action i seks regioner rundt om i verden og vil se en stor total premiepott på $ 1 million som tilbys.

Som bekreftet i et nylig blogginnlegg, blir vi fortalt at årets arrangement vil bli delt i to. Den ene halvdelen er kjent som Legendary krets, og det er her alle de beste spillerne og lagene vil være lokalisert, og fungerer som den fremste konkurransesiden. Den andre halvdelen er kjent som Open, og som det antyder, vil dette gjøre det mulig for deltakere fra hele verden å delta i håp om å vinne kosmetikk og gjenstander i spillet.

Sesongen starter om noen uker med en Solo Ranked -etappe, og vil deretter fortsette å tilby etapper som strekker seg over omtrent fem uker, helt til den fjerde og siste etappen, som også er World Championship, skjer i slutten av juli og august. De seks regionene som skal kjempe om å sende sine beste deltakere, er: Europa, Nord-Amerika, India, LATAM, Japan og Afrika.

