2025 League Awards: Alle vinnerne under seremonien League of Legends
T1 tok ikke overraskende hjem en haug med trofeer.
Den årlige League of Legends prisutdelingsseremonien grunnlagt og vert av Eefje "Sjokz" Depoortere og Marc "Caedrel" Lamont ble avsluttet i løpet av helgen, der mange av de beste lagene og spillerne fra hele verden ble feiret for sine prestasjoner i 2025-sesongen. Når League Awards nå er over igjen, er du kanskje nysgjerrig på hvem som har blitt kalt en seierherre, og i så fall har vi all informasjonen som er verdt å merke seg nedenfor.
Alle vinnerne av League Awards 2025:
- Årets spiller: Jeong "Chovy" Ji-hoon
- Årets lag: T1
- Årets LEC-spiller: Rasmus "Caps" Winther
- Årets LTA-spiller: Kacper "Inspired" Sloma
- Årets øyeblikk: T1s seier med tre seire
- Årets spill: Ryu "Keria" Min-seok i kvartfinalen i VM 2025
- Årets LCK-spiller: Gwak "Bdd" Bo-sung
- Årets nybegynner: Tsai "HongQ" Ming-hong
- Årets kringkastingstalent: Maurits "Chronicler" Jan Meeusen
- Årets LPL-spiller: Lee "Tarzan" Seung-yong
- Årets innholdsstykke: AloisNL for "Push Push Push Push"
- Årets Fan Art Piece of the Year: PapayouFR
- Årets LCP-spiller: Chang "Doggo" Han
- Årets samfunnsskaper: Simon "TheBaus" Hofverberg
- Årets Esports Creator of the Year: Christian "IWDominate" Rivera