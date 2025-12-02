Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
League of Legends

2025 League Awards: Alle vinnerne under seremonien League of Legends

T1 tok ikke overraskende hjem en haug med trofeer.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Den årlige League of Legends prisutdelingsseremonien grunnlagt og vert av Eefje "Sjokz" Depoortere og Marc "Caedrel" Lamont ble avsluttet i løpet av helgen, der mange av de beste lagene og spillerne fra hele verden ble feiret for sine prestasjoner i 2025-sesongen. Når League Awards nå er over igjen, er du kanskje nysgjerrig på hvem som har blitt kalt en seierherre, og i så fall har vi all informasjonen som er verdt å merke seg nedenfor.

Alle vinnerne av League Awards 2025:


  • Årets spiller: Jeong "Chovy" Ji-hoon

  • Årets lag: T1

  • Årets LEC-spiller: Rasmus "Caps" Winther

  • Årets LTA-spiller: Kacper "Inspired" Sloma

  • Årets øyeblikk: T1s seier med tre seire

  • Årets spill: Ryu "Keria" Min-seok i kvartfinalen i VM 2025

  • Årets LCK-spiller: Gwak "Bdd" Bo-sung

  • Årets nybegynner: Tsai "HongQ" Ming-hong

  • Årets kringkastingstalent: Maurits "Chronicler" Jan Meeusen

  • Årets LPL-spiller: Lee "Tarzan" Seung-yong

  • Årets innholdsstykke: AloisNL for "Push Push Push Push"

  • Årets Fan Art Piece of the Year: PapayouFR

  • Årets LCP-spiller: Chang "Doggo" Han

  • Årets samfunnsskaper: Simon "TheBaus" Hofverberg

  • Årets Esports Creator of the Year: Christian "IWDominate" Rivera

League of Legends

Relaterte tekster



Loading next content