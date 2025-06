2025 LTA Championship vil bli avholdt i Texas

HQ

Det store finaleoppgjøret for den nordamerikanske League of the Americas -divisjonen for konkurrerende League of Legends vil være på vei til Texas i september. Som bekreftet av Riot Games, vil den avgjørende turneringen for 2025-sesongen i USA bli avholdt på Credit Union of Texas Event Center mellom 27. og 28. september, hvor en vinner vil bli avgjort og den endelige spilleplasstildelingen for World Championship vil også bli arrangert.

I et blogginnlegg blir vi fortalt at arenaen vil ha nok seter til 6 275 fans og totalt plass til litt over 7 000 deltakere, og hvis du har tenkt å være en del av denne gruppen, vil billettene bli lagt ut for salg så snart som 15. juni.

På arrangementet kan vi forvente "fanfestaktiviteter, merchandise, watch parties og mer," med faste tilleggsdetaljer som skal deles i løpet av de kommende ukene.