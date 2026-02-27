2026 EMEA Masters Winter vil inneholde 36 ERL-lag

HQ

Det er nesten på tide at den neste store EMEA ERL-turneringen skal finne sted i en verden av konkurransedyktig League of Legends, ettersom EMEA Masters Winter-arrangementet er planlagt å starte fra 9. mars. Med dette som kommer opp, har Riot Games delt massevis av informasjon om hva du kan forvente av det.

For det første vil det være et utvidet arrangement, et der 36 ERL-lag er til stede og jakter på en av to finaleplasser som vil bety at begge lagene kan konkurrere i Esports World Cup Qualifier-arrangementet som følger. Det utvidede formatet vil imidlertid bety at EMEA Masters Spring-turneringen vil bli redusert.

Turneringen vil bli delt over tre viktige etapper som begynner med en Champions Round, som fungerer litt som en kvalifiseringskamp. Her kan vi forvente at de åtte beste ERL-lagene vil møte hverandre, med de fire som går videre fra denne delen som tjener direkte plasser i sluttspillbraketten som avslutter turneringen. De fire som taper, går videre til gruppespillet der de resterende 28 lagene venter, og som vil by på en omfattende del av action som vil redusere de 32 utvalgte troppene til bare åtte overlevende. De åtte kvalifiserte lagene vil bli med de fire tidligere Champions Round-kvalifiserte lagene for å konkurrere i 12-lags sluttspill som tilbyr et dobbelt eliminasjonsformat og til slutt vil avgjøre de to finalistlagene som vil konkurrere om å løfte pokalen, selv om begge finalistene vil tjene en plass i Esports World Cup Qualifier.

Når vi snakker om Esports World Cup-kvalifiseringen, vil dette arrangementet bringe de to EMEA Masters Winter-finalistene og sette dem mot de 10 LEC-lagene, alt for å avgjøre hvilke tropper fra regionen som vil gå videre til den Saudi-Arabia-baserte festivalen til sommeren.

Det skal sies at LEC Academy-lag kan konkurrere i EMEA Masters Winter-arrangementet, men hvis de kommer så langt, er de ikke kvalifisert for EWC-kvalifiseringen, noe som i dette tilfellet betyr at laget som tjener en av EWC-kvalifiseringsplassene, faktisk ikke kan være en finalist fra EMEA Masters Winter.

Ser du frem til dette arrangementet?