Heroes of Might & Magic: Olden Era (Tidlig tilgang)

Jeg er ikke, og kan ikke være, upartisk når jeg snakker om Heroes of Might and Magic: Olden Era. Det er (ja, i dette året 2026, fullt av perler) et av årets mest etterlengtede spill. Og av tiåret. Heroes of Might and Magic, som serie og nesten som den ledende eksponenten for en sjanger - turbasert hærstrategi - har vært en serie som har definert meg som spiller. Jeg ville gjøre dette klart fra begynnelsen av, slik at du forstår hvordan jeg nærmet meg et så viktig spill, og et som jeg kom til å kreve mye av personlig.

Selv om HoMM har vært veldig viktig for meg, er det i realiteten bare andre og tredje del av denne Might and Magic-spinoffserien som har vært det. Jeg har fortsatt Heroes of Might and Magic III: Complete Edition installert på PC-en min, for det er alltid en fornøyelse å koble av fra alt og alle i et par timer for å spille et raskt, tilfeldig spill. Jeg sa to timer ... som lett kan bli til seks eller syv. Det er sånn det er. Og selv om jeg elsker spillet, har det trengt en verdig etterfølger i flere tiår. Og nå ser det endelig ut til at det kommer til å få en. Foreløpig er det bare i Early Access, men dette Heroes of Might and Magic: Olden Era har allerede praktisk talt alle elementer jeg kunne be om i en etterfølger.

Noe av det beste med denne Early Access-versjonen er at vi allerede har seks fraksjoner tilgjengelig for å utforske og optimalisere. I tillegg til de klassiske fraksjonene Soltempel-menneskene, Nekropolis udøde, Dungeon-monstrene og skogfeene kommer de nye fraksjonene Schism (som vi nå endelig vet, ifølge spillets historie, er en utbrytergruppe fra Dungeon som har gått i eksil i havdypet) og Hive. Hver av disse har syv forskjellige typer grunnenheter, med unntak av Hive, som har åtte. Men nesten alle kan oppgraderes til sterkere varianter, som også kan tilpasses slik at de har egenskaper som passer spillestilen og hæren din best. Du kan også ha enheter fra forskjellige fraksjoner under din kommando, selv om dette medfører noen ulemper for troppsmoralen.

Denne Early Access-versjonen inneholder en rekke kart og oppsett for raske kamper mot AI, der du foreløpig kan tilpasse fraksjonen, men ikke starthelten eller ressursene. Jeg likte å prøve opplæringen, selv om den bare vil være nyttig for de som er nye i serien. Heroes of Might and Magic: Olden Era spiller praktisk talt på samme måte som det har gjort de siste 30 årene. Du har én (eller flere) helter til din disposisjon, og med dem rydder du gradvis opp i krigståken på kartet tur for tur, der hver tur representerer en dag i spillet. Ved hjelp av et følge av skapninger kan du rekruttere flere underveis i bytte mot gull og ressurser, som du i sin tur skaffer deg gjennom utforskning og kamp. Disse ressursene kan du så reinvestere i å oppgradere borgen(e) din(e), som fungerer som en festning, en rekrutteringspost og et knutepunkt for oppgradering av heltens magi.

Dette spillsystemet er faktisk et nett av mindre systemer som utgjør magien i dette spillet. Det handler ikke bare om å øke antallet soldater i hæren din og så sende dem i en rett linje mot motstanderen. Det finnes tusen og én måter å skaffe seg en fordel på eller gå i feller som kan koste deg dyrt. Hvis du ikke har nok ressurser i begynnelsen av uken til å rekruttere flere tropper, kan du gi motstanderen et avgjørende forsprang på noen få runder, og ødelegge en kamp som varer i timevis på grunn av en enkelt dårlig beslutning. I Olden Era er det langt flere variasjoner enn i tidligere spill, og jeg liker at et av alternativene på hovedmenyen er "Challenges", som er som opplæringsoppdrag som er mye mer spesialiserte i spillets delsystemer.

Det er fire hovedspillmoduser for raske kamper i Olden Era. Arena Mode gir deg en helt som allerede er på et ganske høyt nivå, med magi og høy statistikk, og en full hær klar til kamp, og det du gjør der er å møte en annen AI-kontrollert helt direkte i kamp. Målet er å få mest mulig ut av terrenget, heltens styrker og synergien mellom troppene dine for å sikre seieren i tette kamper. Så har vi Classic Mode, der du må utforske et kart, samle ressurser og beskytte basen din mens du erobrer basene til de andre spillerne (som styres av AI-en, men vi håper at det snart kommer flerspillerservere), og en vanskeligere og mer strømlinjeformet variant av Classic Mode kalt "Single Hero", der du bare kan ha én hær på banen, og hvis du mister den, er spillet over. Til slutt har vi Scenarios-spillmodusen, som består av frittstående kart hentet fra spillets kampanje, men uten de terreng- eller målbegrensningene som finnes der.

Og siden vi er inne på dette emnet, er det her Heroes of Might and Magic: Olden Era har vekket mest begeistring hos meg. Jeg hadde ikke store forventninger til kampanjen, men de oppdragene som er tilgjengelige nå (vi kan bare spille første akt) har allerede overbevist meg mer enn noe tidligere forsøk i serien på å konstruere en sammenhengende fortelling. Både karakterene og måten oppdragene utfolder seg på (som er fullpakket med valgfrie, men like interessante sidemål) har virkelig vunnet meg over, og studioet Unfrozen har til og med våget å legge til ekte RPG-elementer i det. Det er uten tvil dette jeg vil anbefale å nyte inntil det kommer nye innholdsoppdateringer til spillet.

Foreløpig har jeg ikke mange klager på den nåværende tilstanden til Heroes of Might and Magic: Olden Era, selv om jeg har lagt merke til noen forsinkelser i kamp som rett og slett ikke burde være der. Animasjoner som hakker, men som GPU-en raskt kommer seg etter. Ikke noe stort eller altfor alvorlig, men de er noe å huske på for fremtidige oppdateringer. Videre tror jeg at det som haster litt mer nå, er å justere vanskelighetsgradene spillet tilbyr, som jeg for øyeblikket synes er ubalanserte. Jeg spilte et kjapt parti på Normal, og fienden utslettet meg rett og slett fullstendig i åttende runde. Det er nesten helt i starten av spillet!

Kort sagt, Heroes of Might and Magic: Olden Era er praktisk talt alt jeg kunne ha bedt om i et nytt spill i serien: en opplevelse som er kjent nok med fortiden til å knytte an til mine kjæreste barndomsminner med tastatur og mus, samtidig som det tilfører nye funksjoner som fraksjoner og delsystemer som får meg til å tenke og fordype meg fullt og helt i universet og spillopplevelsen. Det er en ny æra for strategi, og jeg er glad for å være tilbake på denne stien.